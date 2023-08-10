البصرة.. اعتقال عصابة تروج للعملة المزيفة

أعلنت قيادة شرطة البصرة، عن اعتقال عصابة تروج للعملة المزيفة.



وقالت القيادة في بيان، إن "مفارز مركز شرطة الدير، تمكنت من إلقاء القبض على عصابة تقوم بترويج العملة النقدية العراقية المزيفة في قضاء الدير شمالي المحافظة".

وأضافت، أنه "تم ضبط بحوزتهم فئات مختلفة من العملة المزيفة"، واشارت الى "اتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم واحالتهم والمضبوطات الى القضاء لينالوا جزاءهم العادل".