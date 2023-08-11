الرافدين يعلن الدوائر المباشرة بنظام الجباية الإلكترونية

وذكر المصرف في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "عملا بالتوجيهات الحكومية في تطبيق نظام الدفع الالكتروني واستخدام اجهزة pos في وزارات ومؤسسات الدولة والقطاع الخاص واستحصال مبالغ الفواتير والرسوم من المستفيدين الكترونياً بواسطة البطاقات المصرفية ولتمكين الراغبين من المراجعين بالدفع بالبطاقات".وأشار الى المصرف "الدوائر التي عملت بهذا الاجراء هي ( دوائر وزارة الداخلية – مديرية صندوق شهداء الشرطة – مديرية شؤون الجوازات / بغداد – ديوان الوزارة ) ( دوائر وزارة التربية – المديرية العامة للشؤون المالية – المديرية العامة للتدريب والتطوير التربوي – مديرية التعليم العام والاهلي والاجنبي – مديرية المناهج الدراسية ) ( المديرية العامة للتنمية الصناعية – دائرة صحة كربلاء / مركز الدائرة – ديوان الوقف الشيعي – هيئة المنتجات النفطية – الاعمار والاسكان ) ويؤكد المصرف ان تفعيل الجباية مستمر وتزداد وتيرتها في العديد من دوائر الدولة".وأضاف ان "هذه الخدمة تأتي وفقا للبرنامج الحكومي في تعزيز ثقافة الدفع الإلكتروني وتقليل استخدام النقود الورقية في عمليات الدفع والتحصيل التجارية حيث ستُستخدم نقاط البيع ووسائل الدفع الإلكتروني المتنوعة لتسهيل تحصيل المبالغ الكترونيا بطرق فعالة وموثوقة ومرنة فضلا عن انها تسهم بإتباع الأساليب التكنولوجية الحديثة وتبسيط الاجراءات والارتقاء بمُستوى الخدمات المقدمة ضمن بيئة آمنة وشفافة فضلاً عن مواكبة التطور في نظام الدفع الإلكتروني".