توقعات طقس الأسبوع المقبل.. موجة الحر ترتفع وأمطار رعدية تنعش 5 مناطق

وفي أحدث التوقعات قال عطية في تدوينة تابعها السومرية نيوز: "ستزداد شدة الموجة الحارة في عموم مدن العراق خلال الاسبوع المقبل وتصل ذروتها منتصف الاسبوع بدرجات حرارة في العاصمـة بغداد وباقي مدن الوسط خلال النهار تتراوح ما بين 50-51 درجة مئوية، وأقل قليلا في شمال وغرب البلاد".كما توقع "استمرار موجة الرطوبة والحرارة المرتفعة والمرهقة في مدن الجنوب طوال الأسبوع المقبل مع تواجد السحب في مناطق متفرقة".ولفت عطية الى ان "فرص هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل البصرة وغربها وبادية الجنوب وغــرب الانبار والسليمانية".ونوه الى ان "الموجة هذه تؤثر ايضا على بلاد الشام وشمال السعودية مع شدة وتنامي تأثير المرتفع المداري وتمركزه فوق الأردن وشمال غرب السعودية وستكون درجات حرارة أعلى من معدلاتها بفارق 4-5 درجات مئوية".وأوضح عطية، إن "التوقعات تشير الى ان بلاد الشام على موعد مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتخطى الأرقام المسجلة في موجات حر سابقة هناك".