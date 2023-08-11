Alsumaria TV
الرئيسية
البرامج
السومرية نيوز السومرية - أخبار العراق
الرئيسية
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
رياضة
كأس العالم فيفا 2022
خليجي 25
محليات
خاص السومرية
سياسة
أمن
دوليات
روسيا - أوكرانيا
كورونا اليوم
منوعات
للنساء فقط
تكنولوجيا
نتائج الامتحانات
فن وثقافة
إنفوغراف
أخبار الطقس
أخبار الأبراج
اقتصاد
علم وعالم
الأبراج
Sumer Fm
Alsumaria
البث المباشر
السومرية - البث المباشر بالصورة
السومرية - البث المباشر بالصوت
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria TV
البث المباشر
Alsumaria Alsumaria
Alsumaria Alsumaria Loader
Alsumaria TV
Alsumaria Alsumaria
البرامج
ترفيه
سياسة
مسلسلات
رمضان السومرية
برامج سابقة
لقطات
جدول البرامج
Play
LIVE
السومرية نيوز
آخر الاخبار
أبرز الاخبار
الفيديو
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
حصيلة انفجار مصنع في ضواحي موسكو
المزيد
SUMER FM
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
إستفتاء
الترددات
اعلن معنا
SUMER FMSumer
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
تفضيلاتي
الأبراج
حالة الطقس
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
Alsumaria
البث المباشر
Alsumaria TV
Alsumaria
الرئيسية
جدول البرامج
تفضيلاتي
حالة الطقس
Alsumaria
الاستفتاءات
الترددات
اعلن معنا
Sumer
اتصل بنا
فرص العمل
سياسة الخصوصية
ALsumaria حقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv.
Huawei
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Instagram - Alsumaria

13 محافظة تتجاوز نصف درجة الغليان.. هل سيعطل العراق الدوام الرسمي؟

محليات

2023-08-11 | 03:31
13 محافظة تتجاوز نصف درجة الغليان.. هل سيعطل العراق الدوام الرسمي؟
7,092 مشاهدة

السومرية نيوز - محليات

توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى أن 13 محافظة تتخطى حاجز الـ 50 درجة مئوية.

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والناصرية والبصرة والمثنى 50 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والقادسية وواسط 51".

وأضافت ان "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد".

وأشارت الهيئة الى ان "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".
 
كما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، استمرار تعرض العراق الى موجة حارة بسبب "اللسان الهندي" والمعروف بـ"جمرة القيظ" التي جثمت على البلاد والمنطقة منذ أسابيع.

وفي أحدث التوقعات قال عطية في تدوينة تابعها السومرية نيوز: "ستزداد شدة الموجة الحارة في عموم مدن العراق خلال الاسبوع المقبل وتصل ذروتها منتصف الاسبوع بدرجات حرارة في العاصمـة بغداد وباقي مدن الوسط خلال النهار تتراوح ما بين 50-51 درجة مئوية، وأقل قليلا في شمال وغرب البلاد".

فيما توقع "استمرار موجة الرطوبة والحرارة المرتفعة والمرهقة في مدن الجنوب طوال الأسبوع المقبل مع تواجد السحب في مناطق متفرقة"، لافتا الى ان "فرص هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل البصرة وغربها وبادية الجنوب وغــرب الانبار والسليمانية". 

ونوه الى ان "الموجة هذه تؤثر ايضا على بلاد الشام وشمال السعودية مع شدة وتنامي تأثير المرتفع المداري وتمركزه فوق الأردن وشمال غرب السعودية وستكون درجات حرارة أعلى من معدلاتها بفارق 4-5 درجات مئوية"، موضحا ان "التوقعات تشير الى ان بلاد الشام على موعد مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتخطى الأرقام المسجلة في موجات حر سابقة هناك".
 
الى ذلك، دعا مختصون وراصدون جويوون، إلى تعطيل الدوام الرسمي في المناطق والمدن الجنوبية في البلاد لما تشهده من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة الأسبوع المقبل.

ولغاية الان، لم تصدر أي عطلة رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسط ترقب لموظفي الدولة. 
>> انضم الى السومرية على فايبر ليصلك كل جديد، أنقر هنا  

محليات

أخبار الطقس

+A
-A
facebook
Twitter
Whatsapp
telegram
Messenger
telegram
Alsumaria Tv
أحدث الحلقات
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إن الله إذا أحبّك ابتلاك - الحلقة ١١
14:00 | 2023-08-10
Play
إن الله إذا أحبّك ابتلاك - الحلقة ١١
14:00 | 2023-08-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-10
Morning Live
Play
Morning Live
الطلاق الغيابي في العراق - الحلقة ٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-10
Play
الطلاق الغيابي في العراق - الحلقة ٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى ..الموصل القديمة - الحلقة ٧٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-10
Play
نينوى ..الموصل القديمة - الحلقة ٧٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
Play
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المخدرات في العراق.. آفة خطيرة تفتك بالمراهقين، ومنظمات تكافحها! - حلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2023-08-09
Play
المخدرات في العراق.. آفة خطيرة تفتك بالمراهقين، ومنظمات تكافحها! - حلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2023-08-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Play
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Play
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
Play
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
الأكثر مشاهدة
علناً
Play
علناً
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
Play
عدم مشاركة السوداني في الإنتخابات المحلية - الحلقة ١٥ | الموسم 2
16:30 | 2023-08-10
كان يا مكان
Play
كان يا مكان
إن الله إذا أحبّك ابتلاك - الحلقة ١١
14:00 | 2023-08-10
Play
إن الله إذا أحبّك ابتلاك - الحلقة ١١
14:00 | 2023-08-10
نشرة أخبار السومرية
Play
نشرة أخبار السومرية
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-10
Play
نشرة ١٠ آب ٢٠٢٣ | 2023
12:45 | 2023-08-10
Morning Live
Play
Morning Live
الطلاق الغيابي في العراق - الحلقة ٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-10
Play
الطلاق الغيابي في العراق - الحلقة ٨١ | الموسم 2
05:00 | 2023-08-10
ناس وناس
Play
ناس وناس
نينوى ..الموصل القديمة - الحلقة ٧٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-10
Play
نينوى ..الموصل القديمة - الحلقة ٧٨ | الموسم 6
05:00 | 2023-08-10
بعد التحري
Play
بعد التحري
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
Play
ترسيم الحدود بين العراق والكويت.. حقوق دولية ام نزاعات سياسية؟ - الحلقة ١٦ | الموسم 3
15:30 | 2023-08-09
52 دقيقة
Play
52 دقيقة
المخدرات في العراق.. آفة خطيرة تفتك بالمراهقين، ومنظمات تكافحها! - حلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2023-08-09
Play
المخدرات في العراق.. آفة خطيرة تفتك بالمراهقين، ومنظمات تكافحها! - حلقة ١٢ | الموسم ٥
15:30 | 2023-08-09
بالمختزل
Play
بالمختزل
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Play
حوار بلا قيود مع محمد صاحب الدراجي - الحلقة ١٦ | الموسم 2
15:00 | 2023-08-08
Celebrity
Play
Celebrity
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
Play
اليوتيوبر محمود بيطار - الحلقة ٢٢ | 2023
14:30 | 2023-08-07
خط أحمر
Play
خط أحمر
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
Play
بالحب والزواج احتال عليها فكانت نهايتها انتحارها - الحلقة ١٥ | الموسم 6
16:00 | 2023-08-06
تضييق للحريات
تضييق للحريات
أمن للبيانات
أمن للبيانات
لا يهمني
لا يهمني
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
النتائج تعكس آراء المشاركين وليست قياساً للرأي العام.
إشترك بنشرتنا الاخبارية
انضم الى ملايين المتابعين
إشترك
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Alsumaria mobile app on Android Alsumaria mobile app on Android
Alsumaria mobile app on IOS Alsumaria mobile app on IOS
Alsumaria mobile app on huawei Alsumaria mobile app on huawei
إشترك بخدمة التلغرام
تحديثات مباشرة ويومية
إشترك
جدول البرامج
الترددات
بث حي
البرامج
ترفيه
رمضان 2022
سياسة
رمضان 2021
مسلسلات
السومرية نيوز
محليات
خاص السومرية
أمن
سياسة
دوليات
منوعات
كورونا اليوم
أخبار الأبراج
أخبار الطقس
إنفوغراف
فن وثقافة
نتائج الامتحانات
تكنولوجيا
للنساء فقط
علم وعالم
رياضة
اقتصاد
اتصل بنا
اعلن معنا
فرص عمل
من نحن
تفضيلاتي
حالة الطقس
الأبراج
الاستفتاءات
كتّاب السومرية
Summer
انضم الى ملايين المتابعين
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
سياسة الخصوصية
AlSumaria
حمّل تطبيق السومرية
المصدر الاول لاخبار العراق
Huawei
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.
الترددات
اتصل بنا
اعلن معنا
المزيدعرض أقل
البرامج
السومرية نيوز
البث المباشر
SUMER FMSumer
Sumer
حمل تطبيق السومرية
المصدر الأول لأخبار العراق
Playstore
Apple
Huawei
تابع قناة السومرية
Youtube - Alsumaria
Instagram - Alsumaria
Twitter - Alsumaria
Facebook - Alsumaria
Telegram - Alsumaria
Rss - Alsumaria
من نحن
سياسة الخصوصية
ALsumariaحقوق التأليف والنشر © 2023 Alsumaria.tv. جميع الحقوق محفوظة.