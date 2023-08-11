13 محافظة تتجاوز نصف درجة الغليان.. هل سيعطل العراق الدوام الرسمي؟

السومرية نيوز - محليات



توقعت هيئة الأنواء الجوية، اليوم الجمعة، حالة الطقس في البلاد للأيام الأربعة المقبلة، فيما اشارت الى أن 13 محافظة تتخطى حاجز الـ 50 درجة مئوية.





وأضافت ان "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد".



وأشارت الهيئة الى ان "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد". وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وسترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والناصرية والبصرة والمثنى 50 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان والقادسية وواسط 51".وأضافت ان "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في المنطقة الوسطى، فيما سيكون الطقس في المنطقتين الشمالية والجنوبية صحواً مع بعض قطع الغيوم، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سترتفع درجات الحرارة في المنطقة الجنوبية من البلاد".وأشارت الهيئة الى ان "طقس البلاد ليوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة سترتفع قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الوسطى، فيما ستكون مقاربة لليوم السابق في المنطقة الشمالية، وتنخفض قليلاً عن اليوم السابق في المنطقة الجنوبية"، مبينة ان "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد".

كما توقع المتنبئ الجوي صادق عطية، اليوم الجمعة، استمرار تعرض العراق الى موجة حارة بسبب "اللسان الهندي" والمعروف بـ"جمرة القيظ" التي جثمت على البلاد والمنطقة منذ أسابيع.



وفي أحدث التوقعات قال عطية في تدوينة تابعها السومرية نيوز: "ستزداد شدة الموجة الحارة في عموم مدن العراق خلال الاسبوع المقبل وتصل ذروتها منتصف الاسبوع بدرجات حرارة في العاصمـة بغداد وباقي مدن الوسط خلال النهار تتراوح ما بين 50-51 درجة مئوية، وأقل قليلا في شمال وغرب البلاد".



فيما توقع "استمرار موجة الرطوبة والحرارة المرتفعة والمرهقة في مدن الجنوب طوال الأسبوع المقبل مع تواجد السحب في مناطق متفرقة"، لافتا الى ان "فرص هطول زخات من الامطار الرعدية تشمل البصرة وغربها وبادية الجنوب وغــرب الانبار والسليمانية".



ونوه الى ان "الموجة هذه تؤثر ايضا على بلاد الشام وشمال السعودية مع شدة وتنامي تأثير المرتفع المداري وتمركزه فوق الأردن وشمال غرب السعودية وستكون درجات حرارة أعلى من معدلاتها بفارق 4-5 درجات مئوية"، موضحا ان "التوقعات تشير الى ان بلاد الشام على موعد مع تسجيل درجات حرارة قياسية قد تتخطى الأرقام المسجلة في موجات حر سابقة هناك".

الى ذلك، دعا مختصون وراصدون جويوون، إلى تعطيل الدوام الرسمي في المناطق والمدن الجنوبية في البلاد لما تشهده من ارتفاع في معدلات درجات الحرارة الأسبوع المقبل.



ولغاية الان، لم تصدر أي عطلة رسمية من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء، وسط ترقب لموظفي الدولة.