السومرية تنشر نتائج السادس الاعدادي تباعاً – عاجل

السومرية نيوز – محليات



تنشر السومرية نيوز، اليوم الجمعة 11 أب/أغسطس 2023، نتائج الدور الأول للصف السادس الاعدادي تباعاً.



لتفقد كافة نتائج السادس الاعدادي ادناه:

احصائيات نتائج السادس الإعدادي كالآتي:

حيث كان الطلبة الأوائل في الفرع الأحيائي كما يأتي:

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / 231 طالب وبمعدل (99.86).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / طالبان فقط وبمعدل (99.83).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / 282 طالب وبمعدل (99.71).



وكان الطلبة الأوائل في الفرع التطبيقي كما يأتي:

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / طالبان وبمعدل (99.57).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / 3 طلاب وبمعدل (99.43).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / طالب واحد فقط وبمعدل (99.29).



وكان الطلبة الأوائل في الفرع الأدبي كما يأتي:

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الأولى / طالب واحد فقط وبمعدل (98.86).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثانية / طالب واحد فقط وبمعدل (98.71).

عدد الطلبة الذين حصلوا على المرتبة الثالثة / طالب واحد فقط وبمعدل (98.57).



أولاً: الفرع الأحيائي/

التربية الإسلامية/ 94.26

اللغة العربية / 73.03

اللغة الإنكليزية / 70.18

الأحياء / 61.56

الرياضيات / 56.76

الكيمياء / 49.25

الفيزياء / 57.62



ثانياً : الفرع التطبيقي /

التربية الإسلامية / 93.44

الاقتصاد / 76.81

اللغة العربية / 67.62

الرياضيات / 48.73

اللغة الإنكليزية / 57.59

الكيمياء / 48.31

الفيزياء / 43.73



ثالثاً: الفرع الأدبي /

التربية الإسلامية / 90.47

التاريخ / 38.65

الاقتصاد / 77.5

الرياضيات / 70.81

الجغرافية / 76.23

اللغة العربية / 72.04

اللغة الإنكليزية / 41.18



أما تسلسل المديريات الثلاث الأولى للفرع الأحيائي فكانت كالآتي:

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الكرخ الأولى

المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين

المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الرصافة الأولى



أما تسلسل المديريات الثلاث الأولى للفرع التطبيقي فكانت كالآتي:

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة بغداد / الكرخ الأولى

المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة صلاح الدين

المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة واسط



أما تسلسل المديريات الثلاث الأولى للفرع الأدبي فكانت كالآتي:

المركز الأول / المديرية العامة للتربية في محافظة كربلاء

المركز الثاني / المديرية العامة للتربية في محافظة النجف

المركز الثالث / المديرية العامة للتربية في محافظة المثنى