"كلب مسعور" يهاجم 15 طفلاً في البصرة ويصيبهم بجروح (صور)

وقالت المصادر للسومرية نيوز، ان "الكلب أصاب أكثر من 15 طفلا في قضاء الزبير"، مشيرة الى ان "القوات الأمنية توجهت الى مكان الحادث وقامت بقتل الكلب المسعور".وأضافت ان "الأطفال كانوا يلعبون حوله، فقام بمهاجمتهم وأصابتهم بجروح".الصور ادناه:

يذكر ان قضاء الزبير بمحافظة البصرة شهد أكثر من مرة مثل هكذا حالات.ولا يختلف الحال كثيراً داخل بغداد، إذ لا تخلو منطقة من وجود كلاب سائبة تهدد سلامة المواطنين، ويرجع سبب انتشارها لوجود المناطق الصناعية داخل المناطق السكنية، فضلاً عن كثرة النفايات والمناطق العشوائية، والدور الضعيف لدوائر الصحة في مجابهة تلك الظاهرة.ولا تملك السلطات العراقية أية حلول مستدامة لمواجهة الظاهرة المتفشية، وتقوم بشكل بدائي، يصفه البعض بالوحشي، بحملات منتظمة لقتل كلاب الشوارع بواسطة فرق من الشرطة والجيش، والذين يستخدمون بنادق الكلاشنكوف لإطلاق الرصاص عليها، أو يقومون بوضع السم في طعام يدسونه بمناطق وجودها، ثم يجمعون جثث الكلاب النافقة لدفنها خارج المدن.