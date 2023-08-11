جريمة الرشوة.. الحبس الشديد لمدير دائرة البطاقة الوطنيَّة بناحية الشورة في نينوى

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل قرار الحكم، أفادت في بيان ورد للسومرية نيوز، بأن محكمة جنايات نينوى - الهيئة الاولى أصدرت قرار حكم حضورياً بحق عقيد في وزارة الداخليَّة يعمل مديراً لدائرة البطاقة الوطنيَّة في ناحية الشورة في المحافظة يقضي بالحبس الشديد لمدة سنتين، مع فرض غرامة ماليَّة.وأردفت الدائرة أن المدان أقدم على مساومة وابتزاز أحد المشتكين الذي يعمل محامياً، وإجباره على دفع مبالغ ماليَّة؛ لقاء تسيير معاملة خاصة بإحدى المتوفيات، مشيرة إلى أنه وقع في شراك فريق مديريَّة تحقيق الهيئة في نينوى، إذ تم ضبطه متلبساً بالرشوة، وإحالته إلى القضاء.وأضافت إن المحكمة، وبعد اطلاعها على الأدلة والإثباتات المتحصلة في القضيَّة، توصلت إلى القناعة التامة بمقصريَّة المتهم، فقررت إدانته والحكم عليه حضورياً بالحبس الشديد؛ استناداً إلى مقتضيات القرار (١٦٠ لسنة ١٩٨٣).وكانت الهيئة قد أعلنت في الثاني عشر من تموز الماضي عن تمكن ملاكاتها في نينوى من ضبط عقيد يعمل مديراً لإحدى الدوائر التابعة لوزارة الداخليَّة في المحافظة، متلبساً بجريمة الرشوة، على خلفية شكوى تقدم بها أحد المحامين.