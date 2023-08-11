وقال المُتحدّث الرسمي باسم وزارة التربية كريم السيّد في بيان ورد للسومرية نيوز، "اتصلت هاتفياً وقدمت التهاني، بالنيابة عن الوزارة ووزير التربية، لوالد الطالب "سيف الدين سعد بطاح حميد الزهيري" من مدينة الدواية بمُحافظة محافظة ذي قار والمصاب بشلل رباعي (لا يكتب لا يأكل لا يشرب من تلقاء نفسه).. والذي نجح من السادس الاحيائي بمعدل (89.29).وأضاف، هذه الأسرة الكريمة: قدمت لنا درساً واقعياً، وانموذجاً رائعاً للنجاح والتفوق والتراحم، وأوصلت رسالة بليغة بأن لا إعاقة ولا توقّف مع الرحمة والاصرار على النجاح والتفوّق، مهما كان الحال، وكيفما كانت الظروف والحيثيات.