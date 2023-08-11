وزير التعليم يصدر توجيها بشأن الطالب المصاب بالشلل الرباعي

أصدر وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الجمعة، توجيها بشأن الطالب المصاب بالشلل الرباعي.

وقال العبودي في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "نهنئ أبناءنا الأحبة بنجاحهم وتفوقهم في الدراسة الإعدادية وسنكون داعمين ومساندين لطموحهم في نيل استحقاقهم العلمي في الجامعات العراقية".



وأضاف، :"أجرينا اتصالا هاتفيا مباشرا بالطالب سيف الدين سعد بطاح من محافظة ذي قار الحاصل على معدل (89.29) ووجهنا بقبوله في تخصص الصيدلة في إحدى الجامعات الأهلية التي يرغب بها وإعفائه من الأجور الدراسية".