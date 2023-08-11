نائب: السلة الغذائية ضرورية للمواطنين وتخلق توازنا في أسعار السوق

وقال احمد في حديث لـ السومرية نيوز، انه "من الضروري توفير السلات الغذائية للمواطنين في ظل الظروف المعيشية الصعبة والأزمات الاقتصادية وارتفاع الأسعار"، مبينا ان "السلة الغذائية تساهم أيضا في توازن أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".وأضاف: "هناك تواصل مع وزارة التجارة لمتابعة ومراجعة عقود توريد المواد الغذائية للسلة ومتابعة جودة هذه المواد".وأشار احمد الى ان "السلة الغذائية مهمة لدعم الاسر الفقيرة في جميع المحافظات وإقليم كردستان، وتدعم استقرار أسعار المواد الغذائية في الأسواق المحلية".وفي وقت سابق أكد مدير عام الشركة العامة لتجارة الحبوب في الوزارة حيدر الكرعاوي في تصريحات صحفية: "بخصوص السلة الغذائية، إن "وزارة التجارة مقبلة على توزيع الحصة السابعة من السلة الغذائية قبل أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام)".وأضاف، أنه "بغية الحفاظ على الأسعار وعدم ارتفاعها، أصرت الشركة على زيادة المواد الغذائية في منافذ التوزيع الموجودة ببغداد والمحافظات، في سبيل توزيعها إلى السوق والمحافظة على الأسعار".