الكمارك تداهم مخزنين للمشروبات الكحولية في بغداد

وقالت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "القوة المشتركة متكونة من تحريات الكمارك ومديرية الجريمة المنظمة وبأسناد من القوة الماسكة للأرض ووحدة الأستخبارات".واضافت، ان "مجموع كراتين الكحول التي تم مصادرتها كان ( ٤٧٦٥ ) كارتون و تم اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للقوانين النافذة".يذكر ان الهيئة، داهمت مؤخرا عدد من المخازن والتي تحتوي على مواد مخالفة ( مهربة او ممنوعة) من الأستيراد بمشاركة واسناد من الجهات المختصة والاجهزة الأمنية .