بعد عدد من الحوادث.. حملة للقضاء على الكلاب المسعورة في الزبير

وقال اعلام قائممقامية قضاء الزبير في بيان ورد لـ السومرية نيوز، انه "على ضوء حوادث العظ التي تعرض لها بعض مواطني قضاء الزبير خلال اليومين السابقين والتي تجاوزت العشرين حالة وجه قائممقام قضاء الزبير عباس ماهر السعيدي بتشكيل فريق عمل برئاسة مدير المستوصف البيطري وعضوية قطاع الرعاية الصحية الاولية في الزبير وشعبة زراعة الزبير ولجنة الخدمات في القائممقامية وبدعم واسناد مديرية شرطة الزبير والقوات الامنية الأخرى".وأضاف: "شرعت هذه اللجنة بالبحث عن الكلاب المسعورة التي تسببت بعض المواطنين في منطقة حي الشهداء والمناطق الاخرى، واعطى الصلاحية بأستخدام كافة الوسائل لمكافحتها وقتلها ".واكد السعيدي ان "الفريق سوف يعمل ليلا ونهارا بتوزيع الطعوم السامة في مختلف المناطق والتركيز على المناطق التي تشهد عض المواطنين ومكافحة الكلاب المسعورة بأستخدام مختلف الوسائل ودعى المواطنين الى التعاون مع هذا الفريق واعلام الجهات الرسمية بأي حادثة ".يذكر ان ازدياد عدد الكلاب السائبة جاء نتيجة تجمع النفايات في مختلف مناطق القضاء وعدم رفعها لاحد عشر يوما من اضراب عمال النظافة في مختلف مناطق المحافظة.