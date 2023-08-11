نائب يوجه سؤالا لوزير الداخلية حول الخروقات في اصدار الجواز الالكتروني

وقال السعبري في تصريح لـ السومرية نيوز: "سؤالنا الشفاهي لوزير الداخلية حول الخروقات الدستورية والقانونية التي رافقت قرار مجلس الوزراء السابق رقم ١٧٨ لسنة ٢٠٢١ وعقد وزارة الداخلية المرقم (٥ لسنة ٢٠٢١) بخصوص الجواز الالكتروني وما ترتب من فرض زيادة غير قانونية في رسوم اصدار الجواز بلغت ٦٦ الف دينار بالإضافة إلى الرسم القانوني ٢٥ الف دينار".وأضاف: "فضلا عن ما تضمنه العقد من الفيزا الإلكترونية والبوابات الالكترونية".وأشار السعبري: "النتيجه فوضى (ثنائية الجواز الالكتروني والجواز المقروء آلياً) إلى جانب غيرها من ثنائيات الوثائق".