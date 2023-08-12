"مقاومة طائرات" فوق دائرة حكومية ببغداد!.. استغراب المواطنين وغياب التوضيح الرسمي (فيديو)

🔴لاتوضيح رسمي
حول نشر منظومة الدفاع الجوي فوق احدى البنايات ببغداد
_____________________
♦️أظهرت مشاهد مرئية متداولة، الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.
▪️فيديوهات متعددة نشرها… pic.twitter.com/qev7QpAfF8
— Raad Hashim (@raad_arabi) August 11, 2023
🔴لاتوضيح رسمي
حول نشر منظومة الدفاع الجوي فوق احدى البنايات ببغداد
_____________________
♦️أظهرت مشاهد مرئية متداولة، الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.
▪️فيديوهات متعددة نشرها… pic.twitter.com/qev7QpAfF8