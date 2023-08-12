"مقاومة طائرات" فوق دائرة حكومية ببغداد!.. استغراب المواطنين وغياب التوضيح الرسمي (فيديو)

السومرية نيوز – محليات



اثار مقطع فيديو، انتشر في مواقع التواصل، جدلاً شعبياً كبيراً إثر نصب منظمو "مقاومة طائرات" على أسطح إحدى الدوائر الحكومية في بغداد.

وبحسب المقطع والصور المنتشرة حول الموضوع، فإن وزارة الدفاع قامت بنصب منظومة الدفاع الجوي على سطح دائرة الصرف الصحي “المجاري” في منطقة الغزالية شمالي غرب بغداد.

وتساءل الكثير من المواطنين في منصات التواصل الاجتماعي، عن السبب الحقيقي من وضع هذه المنظومة على سطح احدى دوائر الدولة.



ولم يصدر من وزارة الدفاع أو الجهات الحكومية المعنية، أي توضيح رسمي حول أسباب نشر هذه المنظومة في العاصمة.



وأصيب أهالي المنطقة بحالة من الاستغراب والقلق تجاه نشر مقاومة الطائرات.



الباحث في الشأن العراقي رعد هاشم، قال “لا توضيح رسمي حول نشر منظومة الدفاع الجوي فوق احدى البنايات ببغداد”.

🔴لاتوضيح رسمي

حول نشر منظومة الدفاع الجوي فوق احدى البنايات ببغداد

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♦️أظهرت مشاهد مرئية متداولة، الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد.



▪️فيديوهات متعددة نشرها… pic.twitter.com/qev7QpAfF8 — Raad Hashim (@raad_arabi) August 11, 2023

وذكر هاشم في تدوينةعلى منصة أكس "تويتر سابقا": “أظهرت مشاهد مرئية متداولة، الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".



وأضاف "فيديوهات متعددة نشرها سكان الحي، أظهرت استخدام الرافعات لنصب منظومة الدفاع الجوي، مع تواجد عدد من الجنود المشرفين على وضعها فوق سطح البناية".



بدوره، سخر احدى مستخدمي برنامج "أكس" من فيديوات نشر "المنظومة الجوية". وذكر هاشم في تدوينةعلى منصة أكس "تويتر سابقا": “أظهرت مشاهد مرئية متداولة، الجمعة، قيام وزارة الدفاع بنشر منظومة للدفاع الجوي، فوق بناية دائرة المجاري، مقابل دائرة المرور في منطقة الغزالية بالعاصمة بغداد".وأضاف "فيديوهات متعددة نشرها سكان الحي، أظهرت استخدام الرافعات لنصب منظومة الدفاع الجوي، مع تواجد عدد من الجنود المشرفين على وضعها فوق سطح البناية".بدوره، سخر احدى مستخدمي برنامج "أكس" من فيديوات نشر "المنظومة الجوية".



وقال: "عذراً أستاذ هذه منظومة الدفاع العصفوري ليست منظومة الدفاع الجوي".









