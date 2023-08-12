انقاذ شخصين وانتشال 5 جثث إثر تصادم شاحنتين في البصرة

وذكر بيان لمديرية الدفاع المدني ورد لـ السومرية نيوز، أن "فرقها أنقذت اثنين من السائقين ومساعديهم فيما انتشلت خمس جثث آخرين نتيجة اصطدام مروري بين صهريج محمل بالوقود مع شاحنتين تحملان كميات كبيرة من السماد الزراعي في قضاء الزبير بمحافظة البصرة".وأضاف أن "فرق الدفاع المدني سارعت إلى إنقاذ المصابين ونقلهم إلى مستشفى سفوان العام، فيما انتشلت خمس جثث من سائقي العجلات ومساعديهم بالتزامن مع عمليات الإخماد وتطويق النيران وأبعاد خطر الحريق عن حركة العجلات المارة على الطريق الدولي"، مشيراً الى أن "سبب الحادث كان نتيجة السرعة وقلة الانتباه من قبل السائقين".