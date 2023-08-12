بغداد وذي قار تتصدران اصابات الحمى النزفية.. ماذا عن المخاوف من الزيارة الأربعينية؟

وقال مدير قسم الوبائيات في دائرة البيطرة التابعة للوزارة ثائر صبري حسين بتصريح إنَّ لجنة الرأي في الدائرة، أقرت بعد اجتماعها الأخير، تشكيل لجنة من جميع فروع الدائرة في البلاد، لإطلاق حملة وطنية ستشمل جميع المحافظات دون استثناء، للسيطرة على مرض الحمى النزفية من خلال رش الأبقار والجاموس والحظائر إضافة إلى تغطيس الأغنام والماعز، للقضاء على حشرة القراد والتي تعد الناقل الرئيس للمرض.ونوه بأنَّ حملات الدائرة لرش الماشية والحظائر ضمن المستشفيات والمستوصفات البيطرية وضمن المحافظات التي تسجل إصابات فقط، والتي كانت قد بدأت في وقت مبكر من شهر آذار الماضي، مستمرة حتى الآن دون توقف، مع الاستمرار بمنع حركة الماشية من وإلى المناطق المصابة ولمدة 15 يوماً، وتجدد في حال ظهور الإصابة مرة أخرى.وكشف حسين عن وصول أعداد الإصابات بالمرض حتى يوم أمس الأول الخميس، إلى475 بينها 62 وفاة، وبنسبة 13 بالمئة، تصدرت محافظة ذي قار الأعداد برقم بلغ 114 إصابة بينها 12 وفاة، فيما بلغت في بغداد 75 إصابة بينها 13 وفاة، وكانت أقلها عدداً في محافظتي الأنبار والسليمانية، إذ سجلتا إصابتين فقط لكل منهما.وتوقع زيادة أعداد إصابات الحمى النزفية بين المواطنين خلال الزيارة الأربعينية، لافتاً إلى أن السيطرة على المرض، تعتمد بالدرجة الأساس على وعي المواطنين من خلال امتناعهم عن الذبح العشوائي داخل دورهم أو في مناطقهم السكنية، مع أهمية شراء اللحوم من محال القصابة الموثوقة والخاضعة للرقابة البيطرية.وبين مدير قسم الوبائيات في البيطرة، أنَّ دائرته تجهزت لحملة الرش الشاملة من التعاقد على شراء 50 ألف غالون من المبيدات وبوجبتين، مع توفير الدعم اللوجستي والمادي ومستلزمات الحماية الشخصية للملاكات البيطرية وباعتماد تخصيصات الدعم الطارئ، كاشفاً عن وصول 25 ألف غالون كوجبة أولى منها، شاكياً في الوقت ذاته من قلة الملاكات الطبية والصحية البيطرية، وبما يمكن دائرته من إتمام عملها بالتوقيتات المعدة مسبقاً، وفقا للصحيفة الرسمية.