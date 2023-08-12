تسببت بمصرع عامل وإصابة اخر.. انهيار تلة ترابية في ذي قار (فيديو)



السومرية نيوز – محليات



تسبب انهيار تلة ترابية، اليوم السبت، بمصرع عامل وإصابة أخر في محافظة ذي قار.

وقال مصدر أمني لـ السومرية نيوز، إن "عاملاً توفي وأصيب اخر بجروح خطرة أثر انهيار تلة ترابية على عمق سبعة أمتار أثناء عمل هدم المجاري في قضاء الجبايش بمحافظة ذي قار".



وأضاف المصدر، أن "المتوفي من مواليد 1995، وهو عامل في شركة اهلية يسكن قضاء الجبايش - قرية آل غريج".