المالية توضح حقيقة فتح منافذ لبيع العملة بسقف ألف دولار شهرياً

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "وزارة المالية تود التوضيح بخصوص الانباء المتداولة على منصات التواصل والقنوات الإعلامية المتعلقة ( بفتح منافذ لبيع الدولار الامريكي بسقف ألف دولار شهرياً لكل مواطن)، حيث تؤكد الوزارة على عدم تلقيها اي توجيهات بهذا الخصوص (حتى تاريخ اعداد هذا البيان)".وتابع البيان، "لم يصدر عن الوزارة اي توجيه بهذا الشأن، كما تشدد الوزارة على ان في حال صدور اي تعليمات او توجيهات من قبل مجلس الوزراء بهذا الصدد سيتم الاعلان عنها عبر المواقع والمنصات الرسمية للوزارة، لذا اقتضى التوضيح ".