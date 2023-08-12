البرلمان يُرجئ التصويت على مشروع إيجار الاراضي الزراعية

وذكر بيان للدائرة الإعلامية للمجلس، ورد لـ السومرية نيوز، أن "مجلس النواب أرجا التصويت على مشروع إيجار الاراضي الزراعية".وقبل قليل، عقد مجلس النواب، اليوم السبت 12 أب/ أغسطس 2023، جلسته الـ 8 من الـــدورة الانتخابية الخامسة للسنـة التشريعية الثانية / الفصـــل التشريعـــي الثاني، برئاسة رئيس المجلس محمد الحبلوسي.