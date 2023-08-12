تحالف العروبة في كركوك يعقد مؤتمره التأسيسي الأول

وألقى رئيس التحالف النائب وصفي العاصي كلمة الترحيب والافتتاح خلال المؤتمر، داعياً عرب كركوك الى التوحد تحت تحالف واحد يحقق تطلعات الشارع العربي.من جانبه، أكد أمين عام تحالف العروبة أحمد الغرب، أنَّ "أبواب تحالف العروبة مفتوحة أمام القوى السياسية الأُخرى للإنضمام اليه".