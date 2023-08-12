النجف.. تفاصيل الاطاحة بمتهم اختبئ في دار وادعى الاختطاف

وقالت القيادة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مركز شرطة ميثم التمار تلقى شكوى حول وجود مواطن مخطوف قبل شهرين حيث تم إحالة القضية إلى مكتب الخطف حسب الاختصاص وبعد التحقيق بالقضية تم القاء القبض على ثلاثة متهمين وفر اثنين آخرين إلى مكان مجهول اتهمهم ذوي المدعي بالخطف ".وبينت، أن "الفريق المكلف بالتحقيق الذي اشرف عليه قائد شرطة محافظة النجف الاشرف اللواء الدكتور محمد سامي مظلوم وترأسه العميد الحقوقي علاوي حسين عبدالهادي استمر بمتابعة القضية وجمع المعلومات من أجل البحث عنه والتوصل إلى الحقيقة وبالفعل تم تحديد مكان مدعي الخطف في دار في حي السلام داخل ناحية العباسية حيث كان مدعي الخطف مختبئ في سطح الدار عندها حاول الفرار وعلى الفور تم إلقاء القبض عليه وبعد التحقيق معه لمعرفة سبب اختبائه وتسجيل دعوى بأنه مخطوف اعترف بان الفعل مدبر لغرض الايقاع بأشخاص اخرين كان هو ووالده على خلاف معهم ودبروا هذه القضية بدلا من تسجيل دعوى مشاجرة".وأضافت، انه "تم احالته للقضاء ودونت اقواله بالاعتراف ابتدائيا وقضائيا لينال جزائه العادل".