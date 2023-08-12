الاتصالات تحدد موعد رفع الحجب عن "التليغرام"

حددت وزارة الاتصالات، يوم غد الأحد، موعداً لرفع الحجب عن تطبيق "التليغرام".

وقالت الوزارة في بيان، "تسترعي وزارة الاتصالات عناية المواطنين الاعزاء الى انها سترفع الحجب عن تطبيق التليغرام في العراق اعتباراً من يوم غد الأحد".

وعزت الوزارة ذلك "بناءً على توجيهات رئيس الوزراء وذلك لاستجابة الشركة المالكة للتطبيق لمتطلبات الجهات الامنية بالكشف عن الجهات المسربة لبيانات المواطنين وابداء استعدادها الكامل للتواصل مع الجهات المختصة وقيامها بتسمية قنوات رسمية لها للتواصل مع العراق".

وأكدت الوزارة في بيانها انها "لا تقف ضد حريات التعبير عن الرأي وانما تشدد على اهمية التزام الشركات المالكة لتطبيقات التواصل الاجتماعي باحترام قوانين البلد وامنه وبيانات المستخدمين فيه".

وكانت الاتصالات أعلنت قبل أيام، عن حجب تطبيق (التيليغرام) بناءً على توجيهات الجهات العليا لمحددات تتعلق بالأمن الوطني، وحفاظًا على البيانات الشخصية للمواطنين، التي "خرق التطبيق المذكور سلامة التعامل، بها خلافًا للقانون".