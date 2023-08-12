بسبب ارتفاع الحرارة.. محافظة عراقية تعطل الدوام غداً

وذكر ديوان المحافظة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "الغزي وجه بتعطيل الدوام في المحافظة يوم غد الاحد، وتقليصه في بقية ايام الاسبوع الجاري ساعة واحدة من كل يوم دوام".وأضاف ان "تعطيل الدوام يوم غد سيشمل جميع الدوائر والمؤسسات الحكومية في المحافظة باستثناء الدوائر الامنية والخدمية والصحية".ووجه المحافظ، بحسب البيان "بتقليص الدوام في بقية الايام من الاسبوع الجاري حصرا ساعة واحدة فقط، مخولا مديري الدوائر بتحديد الساعة في بداية الدوام او في نهايته".