العشرات يقطعون طريقاً بين النجف وبابل.. تسجيل إصابات

لجأ العشرات من المواطنين، مساء اليوم السبت، الى حرق إطارات وقطع طريق يربط بين محافظتي النجف وبابل.

وقال مصدر محلي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "العشرات احرقوا اطارات وقطعوا طريقاً يربط النجف وبابل احتجاجاً على مشروع اكساء فاشل لطريق". وأضاف المصدر أن "الطريق دون فتحات ولا مطبات وتوفي نحو عشرة اشخاص ممن يستخدمون هذا الطريق"، مشيراً الى "تسجيل خمس إصابات في صفوف المحتجين بعد مصادمات مع القوات الامنية".