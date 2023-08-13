لـ3 فئات.. الرافدين يحدد الفروع المشمولة بقروض الـ150 مليوناً

وذكر المكتب الإعلامي للمصرف في بيان، ورد لـ السومرية نيوز، أن "فروع بغداد التي تقوم بترويج ومنح القروض العقارية تتوزع على (المصافي – الرافعي – كرادة مريم – شارع المحيط – الخضراء – السكك – الأمانة العامة لمجلس الوزراء – الرئيسي – الاندلس – التاخي – الشيخ عمر – الاعظمية – القدس – المشتل – وزارة العمل)".وأضاف: "اما فروع المحافظات وهي (الجسر – بابل – السدة – حي الأمير – الغري – الاسمنت الجنوبية – القادسية – الحمزة – غماس – العباس – الشهداء – الكوت – الصويرة – الحي – الخضر – المثنى – الانبار – الفلوجة – الخالدية – عنه – جامعة الموصل – برطلة – التبادل التجاري – كركوك – الدور – بيجي – شارع الفاروق – بلدروز – المقدادية – البصرة – الاستقلال – المعقل – صفوان – العمارة – الهادي – النيل – اور – الشطرة – سوق الشيوخ)".وأشار البيان الى، أن "الفئات المشمولة بتلك القروض هي المواطنين والموظفين والمتقاعدين".