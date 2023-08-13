اعتقال شخص عنف ولده بصورة "قاسية" في البصرة (فيديو)

السومرية نيوز – أمن



أعلنت مديرية مكافحة الاجرام، اليوم الأحد، اعتقال شخص عنف ولده بصورة "قاسية" في محافظة البصرة.

وذكرت المديرية في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "مفارزنا في محافظة البصرة تمكنت وبأمر من قائدي عمليات وشرطة البصرة، من القبض على والد الطفل المعنف".



وأظهرت مقاطع فيديوية، طرق تعنيف الوالد لابنه بصورة "قاسية"، وهو ما دفع القوات الأمنية للتحرك واعتقاله ومحاسبته على افعاله تجاه ولده.