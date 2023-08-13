التربية تصدر توضيحاً بشأن نسب النجاح النهائية للسادس الاعدادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "ما يتم نشره في مواقع التواصل الاجتماعي حول نسب النجاح النهائية العامة للطلبة غير دقيق ومغلوط"، مبينة أنها "ستحدد نسب النجاح بعد إعلان نتائج الدور الثاني".وأكدت، أن "الكثير من المؤجلين لدرس او درسين هم من الطلبة المتميزين وان نتائجهم سيكون لها تأثيراً على النسب المعلنة حالياً بعد انتهاء الدور الثاني".وأشارت الى، أن "الدرجات المضافة مثل درجة عدم الرسوب، ودرجة اللغة (الفرنسي وغيرها) إضافة الى درجات ذوي الشهداء وضحايا الإرهاب هي درجات تضاف من قبل وزارة التعليم ولا علاقة لها بوزارة التربية".