العراق يعيش أقسى مراحل الصيف.. آب اللهاب يدخل 13 محافظة نصف درجة الغليان

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية أن "طقس البلاد ليوم غد الاثنين سيكون صحواً مع بعض القطع من الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحواً، ودرجات الحرارة ستكون مقاربة لليوم في عموم البلاد"، مبينا أن" درجات الحرارة العظمى سجلت في بغداد وديالى والأنبار والبصرة وواسط وكركوك 50 وكربلاء المقدسة والنجف الأشرف وميسان الناصرية والمثنى 51 ".وأشارت الى أن "طقس يوم الثلاثاء سيكون صحواً في عموم البلاد، ولا تغير في درجات الحرارة في جميع مناطق البلاد"، لافتاً الى أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً في عموم البلاد ولا تغير في درجات الحرارة في جميع أقسام البلاد".وبينت أن "طقس البلاد ليوم الخميس المقبل سيكون صحواً وأحياناً غائم جزئي في المنطقتين الوسطى والشمالية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الجنوبية صحوا مع بعض الغيوم، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في جميع أقسام البلاد".