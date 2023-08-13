فتح باب الاعتراضات على نتائج السادس الإعدادي.. إعادة جمع درجة الدفتر وليس تصحيحه

وقال المتحدث الرسمي باسم الوزارة كريم السيد، إن الوزارة وجهت المديريات العامة للتربية والمدارس التابعة لكل منها ببغداد والمحافظات بفتح باب الاعتراضات على نتائج الدور الأول لمرحلة السادس الإعدادي بفروعه كافة، منوهاً بان التقديم سيكون من خلال المدارس التي بدورها سترفع الطلبات إلى الأقسام المعنية لمتابعة آلية الاعتراض.وأضاف أن تقديم الاعتراضات يستمر لمدة أسبوع، مشيراً إلى أن الآلية تتضمن دفع أجور رمزية لكل مادة امتحانية يرغب الطالب الاعتراض على درجتها، ويكون ذلك من خلال وصل رسمي، بحسب الصحيفة الرسمية.وتعتمد وزارة التربية سنوياً آلية خاصة للاعتراضات تتمثل بتشكيل لجان امتحانية لكل مادة في مركز فحص الدراسة الإعدادية تعمل على تدقيق جمع الدرجة للدفتر الامتحاني للطالب المعترض، من دون إعادة تصحيحه ويتم تسجيل نتيجة الاعتراض وإرسالها إلى المدرسة بعد انتهاء مدة التقديم.بدورهم، دعا طلبة السادس الإعدادي الفرع الإحيائي، إلى ضرورة منحهم قرار تحسين المعدل للمواد التي نجحوا فيها بمعدل قليل، لأن أغلبهم أدوا الامتحانات وكانت ظروف إجرائها استثنائية لأن الأسئلة الامتحانية خاصة للمواد العلمية اكتنفها الكثير من الأخطاء والصعوبة والمعلومات الخارجية.