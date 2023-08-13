التجارة: تسليم المواد الغذائية للمواطنين يتم بالوزن الفعلي.. لا نتعامل مع الفاسدين

وقالت مديرة الشركة لمى الموسوي في حديث لـ السومرية نيوز، ان "الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية باشرت بأطلاق الوجبة السابعة من السلة الغذائية للمواطنين ولفئة الرعاية الاجتماعية"، لافتة الى أن "هذه المواد تم اطلاقها بوجبة واحدة وفي نفس الوقت لكافة المواطنين".وأضافت ان "المواد التي توزع يتم فصحها في مختبرات السيطرة النوعية العائدة للشركة العامة لتجارة المواد الغذائية وتخضع للمواصفة العراقية الصادرة من جهاز تقييس والسيطرة النوعية وتعتبر هذه أصعب مواصفة عربية وأكثرها رصانة عكس ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي من بعض التجار التي تضررت مصالحهم؛ كونهم فاسدين وكل هدفهم هو الربح وافشال هذا المشروع".وتابعت، "عتبنا الشديد على بعض النواب الذين يقومون بدبلجة واقتطاع بعض الفيديوهات وخلال الزيارات نوضح للجهات الرقابية كافة التفاصيل التي تخص المشروع"، مبينة: "قد يحصل فرق في الاوزان بسبب الحرارة، ومن يريد يستهدف مشروع السلة الغذائية يقوم بصياغات مختلفة"، مشيرة الى ان "أبواب الشركة مفتوحة لكافة الجهات الرقابية".وبينت، "نحن نقوم باستلام المواد كافة بالوزن الفعلي ويتم تسليمها للمواطنين أيضا بالوزن الفعلي وهذا يعني ليس هناك أي ضرر للمواطن"، مردفة بالقول: "بالنسبة لنسب الجفاف تمت معالجتها ضمن الضوابط، فضلا عن ان الشركة المجهزة اخذت على عاتقها تسديد نسب الجفاف".وأوضحت، "انا مديرة الشركة العامة لتجارة المواد الغذائية سلمت لهيئة النزاهة العديد من ملفات الفساد ونحن لا نتعامل مع التجار الفاسدين".