تجدد التظاهرات المطالبة بتوسعة مقاعد الدراسات العليا في بغداد (صور وفيديوهات)

وقال مراسل السومرية، إن المئات من الطلبة جددوا التظاهرات امام وزارة التعليم العالي والبحث العلمي في بغداد، مبيناً أن المتظاهرين طالبوا بتوسعة مقاعد الدراسات العليا واشغال المقاعد الشاغرة.وأضاف، أن اعداد المتظاهرين تقدر بالمئات، لافتاً الى حدوث احتكاك بسيط مع القوات الامنية المتواجدة امام الوزارة.وأشار الى، أن المتظاهرين رددوا شعار (سلمية سلمية) مباشرة بعدما حدث احتكاك بسيط مع القوات الأمنية.وذكر مراسلنا، أن المتظاهرين رددوا شعارات عدة بينها "يا وزير التعليم وينك.. عينا الله يعينك" و "نعم نعم للأشغال" و "نعم نعم للتوسعة".