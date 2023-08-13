ضبـط مخـالفات وتـزويـر في عدد من دوائر ديالى

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، ان "فريق عمل مكتب تحقيق ديالى، الذي انتقل إلى قطاع كهرباء بعقوبة - مركز صيانة كهرباء بعقوبة الجديدة، تمكَّن بعد التحرّي والتدقيق من ضبط أصل (14) قسيمة جبابة خاصَّة بالقطاع، بعد قيام قُرَّاء المقاييس بإضافة وحداتٍ ترتَّب عليها دفع المواطنين مبالغ ماليَّة إضافيَّة، خلاف الحقيقة والمقاييس المُثبتة".وأضافت إنَّ "الفريق ضبط أصل أوليَّات تأجير أكشاكٍ في مُديريَّة بلديَّة بعقوبة، مُبيّنةً أنَّه تمَّ تأجير(15) من الأكشاك المشيدة على رصيف الأسواق المركزيَّة في المدينة من أصل (19) كشكاً، وقيام المُديريَّة بعدم تأجير الأكشاك المُتبقّية؛ ممَّا أدَّى إلى الإضرار بالمال العام، كما تمَّ الكشف عن توجيه مُديريَّة البلديَّة كتاباً إلى مُديريَّة التسجيل العقاري؛ لتسجيل قطعة أرضٍ باسم إحدى المواطنات، مُنوّهةً بقيام البلديَّة بتسجيل الأرض دون محضر تخصيصٍ أصوليٍّ.وفي المصرف الزراعي- فرع ديالى، واشارت الهيئة انه "تمَّ ضبط ثلاث معاملات قروضٍ زراعيَّة منحها المصرف لمُقترضين اثنين لشراء بيوتٍ بلاستيكيَّةٍ"، مُشيرةً إلى "قيام المصرف بجعل أحد المواطنين كفيلاً للمُقترضين دون علمه أو موافقته".