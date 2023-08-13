التخطيط تعلن دخول 73 مستشفى خط الخدمة بنهاية 2024

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "تميم بحث مع ممثلة منظمة اليونسيف في العراق، "ساندرا لطوف" والوفد المرافق لها، تفاصيل برنامج التعاون المشترك مع المنظمة، في مجال نطام الحماية الاجتماعية، ودعم جهود الحكومة العراقية، في تحسين جودة التعليم والصحة، وحقوق الطفل".واكد الوزير خلال اللقاء، ان "الحكومة العراقية اولت جوانب الحماية الاجتماعية بجميع ابعادها اهتماما استثنائيا في ضوء اولويات البرنامج الحكومي، داعيا منظمات الامم المتحدة الى "اعادة رسم استراتيجيات التعاون وفقا لهذه الأولويات".ولفت تميم الى، أن "الموازنة الثلاثية تضمنت تخصيصات جيدة لدعم مشاريع الماء والصرف الصحي والمستشفيات وبرامج الحماية الاجتماعية"، مبينا ان "هناك 73 مستشفى ستدخل الخدمة بنهاية العام المقبل 2024، فضلا عن التعاقد لإنشاء 15 مستشفى اخر بسعات سريرية مختلفة".وأشار الى، ان "هناك 24 مشروعا للصرف الصحي كان متلكئاً وعولج مشكلاته"، مشيرا الى "وجود اجراءات وخطوات مهمة باتجاه تحقيق الربط الكهربائي، مع الاردن ومصر ودول الخليج، ومشاريع مهمة في مجال توفير مياه الشرب".من جانبها اشادت عطوف، بـ"مستوى الاجراءات والخطوات التي اتخذتها الحكومة العراقية في مجال دعم الشرائح الهشة، واطلاق منصة الطفل"، معربة عن "استعداد منظمة اليونيسف، لمواصلة دعمها لهذه الجهود، والعمل على اعداد إستراتيجية بعيدة الامد للتعاون مع العراق في مختلف المجالات، ذات الصلة باختصاص المنظمة".