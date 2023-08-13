ضبط منتسب في هيئة التقاعد متلبساً بجريمة الرشوة

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن تفاصيل عمليَّة الضبط، التي تمَّ تنفيذها بموجب مُذكَّرةٍ قضائيَّةٍ، أفادت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، بأنَّ مديريَّة تحقيق الهيئة في بغداد بادرت إلى تأليف فريقٍ؛ للتحرّي والتقصّي عن المعلومات التي وردت في شكوى لأحد المواطنين تتضمَّن تعرُّضه للابتزاز والمساومة مقابل إنجاز معاملةٍ تقاعديَّة.وأردفت الدائرة أنَّ "الفريق، بعد تأكُّده من صحَّة المعلومات الواردة في الشكوى، هرع لنصب كمينٍ محكمٍ للمشكو منه بالاتفاق مع المشتكي، وتمكَّن من ضبط المُتَّهم مُتلبّساً بالجرم المشهود أثناء تسلُّمه الرشوة البالغة (٤٥٠،٠٠٠) أربعمائةٍ وخمسين ألف دينار حسب الاتفاق، لقاء إنجاز المعاملة الخاصَّة بوالد المُشتكي المُتوفَّى".ونوَّهت بـ"تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ بالعمليَّة، التي نُفِّذَت؛ استناداً إلى أحكام القرار رقم (١٦٠ لسنة ١٩٨٣)".