مفوضية انتخابات النجف: لا مرشح للانتخابات المحلية

وقال اعلام المفوضية في تصريح لـ السومرية نيوز، انه "مع اغلاق التسجيل اليوم عند الساعة الثالثة بعد الظهر، للمرشحين على الانتخابات المحلية المزمع اقامتها نهاية العام الحالي، لم يتقدم أي مرشح للتسجيل".يذكر ان مجلس الوزراء اعلن عن اجراء انتخابات مجالس المحافظات في 18/12/2023 .