إحصائية عن ضحايا حوادث السير خلال 6 أشهر في كربلاء

وقال علي في حديث لـ السومرية نيوز، إن "مدينة الإمام الحسين الطبية تستقبل حوادث السير بمختلف أنواعها من مركبات ودراجات نارية وتكتك وستوتات".وأضاف، أنه "خلال ستة أشهر تم استقبال 4000 حالة (بين إصابة ووفاة) موزعة على حوادث المركبات والدراجات النارية بمختلف أنواعها".وأشار إلى أنه "يتم استقبال هذه الحالات في مركز الحوادث والحالات الحرجة الذي تم تجهيزه بأحدث الأجهزة اللازمة ورفده بكوادر طبية وتمريضية مدربة بهذا الخصوص".وفي شهر آذار الماضي، أعلنت وزارة التخطيط، تسجيل (11) ألف و(523) حادثاً مرورياً خلال العام الماضي 2022 منها (3079) حادثاً مميتاً بنسبة (26.7%) وغير مميت (8444) حادثاً وبنسبة (73.3%) عدا إقليم كردستان، مقابل (10659) حادثاً في سنة 2021 وبارتفاع بلغت نسبته (8.1%).وأشارت الوزارة في بيان، الى ان "عدد الوفيات الناتجة عن تلك الحوادث بلغ (3021) متوفياً، منهم (2474) متوفياً من الذكور وبنسبة (81.9%) والإناث (547) متوفية بنسبة (18.1%) من المجموع الكلي للوفيات مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (6.8%) مقارنة بالسنة الماضية حيث كان عدد ضحايا حوادث المرور لسنة 2021 (الوفيات) (2828) أما بالنسبة للجرحى المصابين بحوادث المرور لسنة 2022 فقد بلغ (12677) مسجلاً نسبة ارتفاع مقدارها (12.9%) عن سنة 2021 حيث كانت (11230) جريحاً".