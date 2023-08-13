الانبار.. مرشحة "بارزة" تنسحب من الحسم وتنضم إلى تقدم

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، إن "المرشحة البارزة للانتخابات المحلية عن محافظة الانبار، بان المرعاوي، انسحبت من تحالف الحسم (الانبار الموحد سابقاً)".وأشار المصدر إلى أن المرعاوي انضمت إلى تحالف تقدم الذي يتزعمه محمد الحلبوسي.