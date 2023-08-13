مداهمة مخزن للمشروبات الكحولية وسط بغداد

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "قوة مشتركة متكونة من تحريات كمارك المنطقة الوسطى ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة والقوة الماسكة من الشرطة الاتحادية واستخبارات القاطع، داهمت مخزن للمشروبات الكحولية في منطقة الكرادة بالعاصمة بغداد هذا اليوم".وأوضحت، أن "العملية اسفرت عن ضبط (٤٤٢١) كارتون من المشروبات الكحولية المختلفة الأنواع، لافتة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية بحقها وفقا للتعليمات والقوانين النافذة".وبحسب الهيئة، فقد جرى مؤخراً مداهمة عدد من المخازن التي تحتوي على مواد مخالفة (مهربة او ممنوعة) من الاستيراد بمشاركة واسناد من الجهات المختصة والاجهزة الأمنية.