في النجف.. مصرع وإصابة ستة أشخاص بحادث سير

لقي شخص مصرعه وأصيب خمسة آخرون بحادث سير في محافظة النجف.

وقال إعلام صحة النجف لـ السومرية نيوز، إن "شخصاً لقي مصرعه، مساء اليوم، وأصيب خمسة آخرين بحادث تصادم مركبات على طريق البو حداري".



يشار الى أن المحافظات العراقية تشهد باستمرار حوادث سير تتسبب بمصرع وإصابة مواطنين بين فترة وأخرى.