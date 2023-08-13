وجه رسالة.. وزير الثقافة يتحدث عن منحة الصحفيين والفنانين والأدباء

وقال البدراني في حديث لبرنامج عشرين الذي تبثه فضائية السومرية، إن "الكثير من الأسماء ومن مختلف النقابات والاتحادات وصلت إلى الوزارة وجرى إصدار بطاقة "كي كارد" و "ماستر كارد" لهم"، مبيناً أن الاعتماد على هذه البطاقات "للحد من ظاهرة الفساد، ولسهولة استخدامها".وأشار إلى أن "مبالغ المنحة سوف تطلق قريباً وتم تخصيصها في الموازنة العامة"، مؤكداً أن "مبلغ المنحة لهذا العام سيكون أكثر من مبلغ السنة السابقة (أي أكثر من 600 ألف دينار لكل واحد)"، منوهاً إلى أن "المنحة ستوزع بعد أقل من شهر".ووجه الوزير، رسالة إلى الشباب العراقي وخص منهم خريجي معاهد وكليات الفنون الجميلة، داعياً إياهم إلى "تشكيل مجموعات لغرض تدريبهم وإعدادهم.. ثم فتح مسارحنا لهم للقيام بعروض فنية ومسرحية"، لافتاً إلى أن "هناك توجيهاً حكومياً بدعم المعارض الفنية وشراء لوحات من الفنانين الشباب من قبل أعضاء في مجلس الوزراء والبرلمان".*تدمير الآثاروتحدث البدراني، عن تدمير جزء من الاثار في مدينة الموصل عقب احتلالها من قبل عناصر تنظيم داعش الإرهابي، موضحاً أنه "ستوضع صور الآثار المدمرة مع بقاياها في متحف الموصل حتى تكون شاهداً على جرائم ذلك التنظيم الإرهابي".ولفت إلى أن "العراق تعرض بعد عام 2003 إلى أكبر موجة لسرقة الاثار"، كما أشار إلى أن "داعش سرق من الكثير من القطع الاثرية ابان احتلاله مساحات شاسعة من البلاد".وبين، أنه "تم اعادة 17 الف قطع اثرية من الولايات المتحدة، و 20 ألف قطعة من بريطانيا".*الزيارة الأربعينيةوأكد البدراني، أن "الزيارة الأربعينية ذات فوائد كبيرة للعراق رغم مجانيتها فالزائرين يحدثون قوة شرائية كبيرة".