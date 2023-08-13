الكشف عن حقيقة "تصدع جديد" في الملوية

وقال ليث سعدي في حديث لـ السومرية نيوز، إنه "لا صحة لما تداولته مواقع التواصل الاجتماعي عن تصدع جديد في مئذنة ملوية سامراء".وأضاف أن "هذا التصدع يعود للعام الماضي"، مشيراً الى أن "الموقع مغلق لاغراض الصيانة والترميم".وكانت مواقع التواصل الاجتماعي تناولت خبراً، يفيد بوجود تصدع جديد في الجزء العلوي من مئذنة ملوية سامراء.