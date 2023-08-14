بغداد.. السجن المؤبد بحق شخصين يتاجران بالمواد المخدرة

وذكر المركز الإعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "أحدهما كان يقوم بتأمين إحضار المواد المخدرة من محافظة اربيل، فيما يقوم الشخص الثاني بنقلها بعجلته إلى بغداد".وأضاف: "إثناء الانتهاء من العملية، تم مداهمة منازلهم وضبط المواد المخدرة التي بحوزتهم وأدواتها وهي عبارة عن بايب للتعاطي عدد (4) وقداحة الكترونية عدد (9) مع أكياس نايلون تحوي مادة بلورية بيضاء بوزن (966) غرام من مادة المثيل امفيتامين (الكريستال) وايضا (983) غرام من مادة رانتج الكنابس المعروف بـ (الحشيشة) والتي كان القصد منها المتاجرة والتعاطي".وأشار الى، أن "القرار صدر وفقاً لأحكام المادة 28/اولا من قانون المخدرات والمؤثرات العقلية رقم 50 لسنة 2017".