السجن 15 سنة بحق احد مهربي المشتقات النفطية في ميسان

وذكر المركز الاعلامي لمجلس القضاء الأعلى، في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أنه "بالاشتراك مع متهمين أخرين قام أحد المهربين بتخريب وثقب الانبوب النفطي 42/ حلفاية بقصد سرقة النفط الخام وتهريبه وبيعه".وأضاف أن "الحكم بحقه يأتي وفقا لأحكام المادة الرابعة/1 من قانون مكافحة الارهاب رقم 13 لسنة 2005 وبدلالة المادة 6/اولاً من قانون مكافحة تهريب النفط ومشتقاته رقم 41 لسنة 2008".