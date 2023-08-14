المندلاوي يؤكد ضرورة استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية

وذكر المندلاوي في تدوينة تابعتها السومرية نيوز: "نؤكد على الحكومة بعد سحبها مشروع قانون التعديل الحادي والعشرين لقانون الملاك رقم (٢٥) لسنة ١٩٦٠، على ضرورة استحداث عناوين وظيفية جديدة لذوي المهن الصحية والتمريضية في وزارة الصحة".وأشار الى ضرورة "معالجة ملف التسكين للملاكات الصحية لأدائهم المشرف في الأزمات السابقة ولتمكينهم من أداء الواجبات المنوطة بهم ".