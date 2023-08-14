طقس العراق.. 4 محافظات تسجل نصف درجة الغليان غدا

وذكرت الهيئة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "طقس يوم غد الثلاثاء، سيكون صحواً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد"، مبيناً أن "درجات الحرارة العظمى ستسجل انخفاضاً طفيفاً في محافظات بغداد والموصل وصلاح الدين وواسط كركوك وكربلاء المقدسة، ودهوك، وأربيل، والسليمانية، وديالى، والأنبار، وبابل، وميسان والبصرة".وأضافت، أن "طقس يوم الأربعاء سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".ولفتت الهيئة إلى أن "طقس يوم الخميس سيكون صحواً حاراً مع بعض الغيوم في المنطقتين الوسطى والجنوبية، فيما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية غائماً جزئياً وأحياناً غائماً، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".واوضحت أن "طقس البلاد ليوم الجمعة المقبل سيكون غائماً جزئياً حاراً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".