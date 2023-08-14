التربية تتحرك صوب التحول الرقمي للمعاملات

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتخطيط التربوي ،شرعت بتنظيم ورشة تعريفية حول إلغاء نظام صحة الصدور الورقية وتحويلها الى وثائق مؤمنة إلكترونياً بطريقة لا يمكن اختراقها عالمياً لموظفي الوزارة المعنيين بالبرنامج في قاعة احمد بن فضلان اليوم برئاسة وكيل الوزارة للشؤون الإدارية فلاح محمود القيسي وحضر فيها مدير مركز المعلومات والاتصالات".وأضاف، أن "المشروع يندرج تحت نهج الحكومة الرامي للقضاء على حالات التزوير كأحد أوجه الفساد تطبيقا للاستراتيجية الوطنية للنزاهة وتخفيفا من الروتين الذي يعرقل مسار معاملات آلاف من الطلبة والمراجعين".