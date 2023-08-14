الحكيم يؤكد للسفير الياباني أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وطوكيو

وقال الحكيم في بيان ورد لـ السومرية نيوز: "جددنا التأكيد على أن العراق تجاوز الكثير من الإشكالات على المستوى السياسي والأمني والاجتماعي، وتواق إلى إدامة الاستقرار الذي يشهده ليتحول إلى استقرار دائم".وتابع، "كما بيّنا خلال استقبال السفير الياباني فوتوشي ماتسوموتو أهمية تعزيز التعاون بين بغداد وطوكيو في مجال القطاعات الإنتاجية كالزراعة والصناعة و السياحة والاستثمار والتكنلوجيا لما تملكه من خبرة وتجربة".وأكمل الحكيم: "أكدنا رغبة العراق الأكيدة بالانفتاح على الجميع بما يضمن مصالحه ويحفظ سيادته، وشددنا على استقرار العراق كشرط أساس أثبتته التجربة لاستقرار المنطقة".