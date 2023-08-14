15 مدينة عراقية تتصدر الأعلى حرارة على مستوى العالم

السومرية نيوز – محليات



تصدرت خمسة عشر مدينة عراقية، اليوم الاثنين، قائمة المدن الاعلى في درجات الحرارة على مستوى العالم.



وسجل قضاء خانقين في محافظة ديالى اعلى درجة حرارة عالمياً حيث بلغت 52.4 درجة مئوية، فيما سجلت مدن الناصرية وكربلاء والديوانية والرفاعي وبدرة، الكوت وعين التمر، وبغداد والسماوة درجات حرارة تجاوزت 50 مئوية "، تليها المدن العراقية الأخرى.