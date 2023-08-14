التربية تنشر آلية الاعتراض على نتائج الصف السادس الإعدادي

وذكرت الوزارة في بيان ورد لـ السومرية نيوز، أن "المديرية العامة للتقويم والامتحانات التابعة للوزارة، فتحت باب الاعتراض على نتائج الصف السادس الاعدادي للامتحانات العامة /الدور الأول، ولمدة خمسة عشر يوماً من تأريخ اعلان النتائج على وفق إستمارة خاصة بذلك عن طريق مدارسهم حصراً".ووجهت الوزارة المدارس الإعدادية، بـ"الدوام طيلة فترة الاعتراضات".