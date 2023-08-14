انتهت بسقوط قتيل وجريح.. منشور على "فيسبوك" يتسبب بمشاجرة مسلحة في ذي قار

وقال المصدر لـ السومرية نيوز، ان "شابا يبلغ من العمر 23 عاما توفي، فيما أصيب شقيقه البالغ من العمر 25 عاما إثر مشاجرة مسلحة في احدى قرى قضاء الرفاعي شمال محافظة ذي قار بسبب منشور على مواقع التواصل الاجتماعي (فيس بوك)".وأشار الى ان "الضحية تلقى اطلاقة نارية في منطقة الرقبة أدت الى وفاته على الفور والمصاب بطلق ناري في منطقة الظهر".